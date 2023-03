Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Robert Sighiartau afirma ca tara noastra pierde aproape 400 de locuitori in fiecare zi si prezinta mai multe initiative legislative care au ca scop combaterea declinului demografic, intre care cea vizand reducerile fiscale pentru familiile numeroase, masa calda pentru copii la scoala si…

- Patru milioane de persoane din 2,8 milioane de gospodarii din Romania primesc, pana in 28 februarie, cardurile de sprijin pentru plata facturilor la energie, arata Guvernul, prezentand care este procedura pentru utilizarea acestor carduri. Intr-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului Romaniei…

- Curtea de Apel va pune punct unui dosar inceput acum 6 ani, ramas in pronunțare inca din 8 noiembrie 2022. Șapte ani fara doua luni au trecut de cand echipa de investigații Libertatea/GSP publica primul episod al investigației Hexi Pharma. Dezvaluiri care puneau in lumina publicului o firma ce diluase…

- Șeful KazMunaiGaz și totodata patronul Rompetrol, Magzum Mirzagaliev, a efectuat recent o vizita in Romania cu un scop bine definit. „A vizitat Romania ca sa renegocieze taxa de solidaritate” Publicația kazaha Ratel a semnalat recent faptul ca Magzum Mirzagaliev, șeful KazMunaiGaz, patronul Rompetrol,…

- Primele date provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 prezentate la finele anului 2022, conform calendarului de diseminare, arata o populație rezidenta a Romaniei de 19.053.815 persoane. Fața de populația rezidenta inregistrata la recensamantul precedent (2011), Romania a…

- Agențiile care aduc turisti straini in Romania primesc bonusuri de la guvern. Cate 40 de euro pentru fiecare vizitator care sta in tara cel puțin 4 zile și inca 2 euro pentru fiecare noapte de cazare in plus fata de aceasta perioada.

- Agențiile care au adus turiști straini in Romania primesc bani de la stat. Care sunt condițiile și despre ce sume este vorba Cheltuielile agențiilor de turism care au organizat sejururi in Romania pentru vizitatorii straini, cu o durata de cel puțin 4 nopți, vor fi decontate parțial. „Premiera in Romania,…

- Mass Global Energy a devenit proprietarul Termocentralei Mintia, dupa ce, marti, a achitat restul de 81 de milioane de euro din pretul la care aceasta a fost valorificata, informeaza compania Expert Insolventa, in calitate de administrator judiciar al Societatii Complexul Energetic Hunedoara. Potrivit…