Un numar de 2.781 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, in centrele de vaccinare din județul Brașov, dintre care 1.585 reprezinta prima doza. Instituția Prefectului informeaza ca numarul de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate in județul Brașov, este de 410.990 (+2.781 fața de ziua anterioara) Din totalul dozelor administrate, 162.645 reprezinta doza 2 (+ 432 fața de ziua anterioara), iar 28.746 reprezinta doza 3 (+ 764 fața de ziua anterioara) Din totalul de 410.990 doze, 38.162 doze au fost administrate cu vaccin Johnson &…