- Maști de protecție pentru copii și cadrele didactice, substanțe necesare pentru dezinfecție in fiecare clasa, separatoare din plexiglas la fiecare banca și testari gratuite pentru toți copiii și intreg personalul școlilor din Sectorul 4. Toate acestea vor fi puse la dispoziția unitaților de invamant…

- Elevii și cadrele didactice din Sectorul 4 al Capitalei vor primi la inceput de an școlar peste 150.000 de maști de protecție și 1300 de de truse sanitare. De asemenea, Primaria are pregatite 5.000 de tablete pentru elevii care ar putea sa invețe online, relateaza Mediafax.In unitațile de…

- Trei seturi de maști sanitare de protecție, o revista editata de Primaria Sectorului 1 din București și un fluturaș semnat de primarul Dan Tudorache (PSD), acesta este pachetul primit de mai mulți alegatori din Capitala, scrie G4Media. La alegerile locale, Dan Tudorache, 56 de ani, este candidatul PSD…

- Din 14 septembrie, odata cu inceperea școlilor, in fiecare clasa s-ar putea aduna, in continuare, 30 de elevi. "Este permis acest lucru, daca se respecta normele și daca sala este mare, astfel incat sa se respecte distanțarea", a declarat Secretarul de Stat in Ministerul Educației, Luminița Barcari,…

- In urma cu doua saptamani, s-a aflat ca 89 de romani au fost pacaliți: au comandat masti de protecție de pe net, insa le-au fost livrate role de hartie igienica! Cristina Bala, unul dintre pagubiți, a vorbit cu Euronews despre acest caz.Metoda folosita pentru inselatorii: vanzatorii postau anunturi…

- Profesorii care au fost condamnați nu vor mai avea voie sa predea elevilor! Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat in Parlament și urmeaza sa fie trimis la promulgare. Profesorii condamnați la inchisoare nu vor mai preda, pana nu vor fi reabilitați Așadar, elevii nu vor mai avea la…

- Parinții din București au profitat din plin de reluarea activitații cabinetelor stomatologice din oraș. O arata o statistica publicata de primarul Capitalei, Gabriela Firea."Aproape 5 000 de tratamente stomatologice gratuite pentru elevi si studenti, in doar trei saptamani de la deschidera…

- Condusa de Daniel Baluța, Primaria Sectorului 4 și-a transformat poliția locala intr-o armata privata, unde sunt angajați foști ofițeri, precum cel care a imbolnavit de COVID-19, prin minciuna, zeci de oameni la Spitalul MAI Gerota, dar și personaje apropiate de clanurile mafiote.In timpul cat Baluța…