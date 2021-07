Peste 15.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, în ultimele 24 de ore Un numar de 15.201 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in usoara crestere fata de joi, 15 iulie, cand au fost vaccinate 14.816 persoane . Dintre persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 9.907 au facut prima doza de vaccin, iar 5.294 au primit doza de rapel. In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, in Romania au fost imunizate un numar de 4.865.795 de persoane, iar 4.705.750 au primit schema completa. Vaccinul Pfizer continua sa fie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

