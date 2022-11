Peste 15.000 de ordine de restrictii au fost emise in Romania in primele opt luni ale acestui an impotriva unor agresori care au comis acte de violenta domestica. Cifrele sunt ingrijoratoare, a atras atentia astazi, la Radio Romania Actualitati, presedintele Comisiei pentru Egalitate de Sanse intre femei si barbati din Camera Deputatilor, Dan Tanasa. De Ziua Mondiala pentru Eliminarea Violentei impotriva Femeilor, el a amintit ca e nevoie de mai multa implicare din partea autoritatilor si a societatii civile pentru a reduce amploarea acestui fenomen. Introducerea bratarilor electronice pentru…