- Nu mai puțin de noua utilaje au fost scoase in noaptea de sambata spre duminica pe strazile Timișoarei pentru a impraștia material antiderapant. S-a intervenit pe bulevarde, dar și pe poduri și pasarele. Au fost curațate cele 513 stații de transport in comun, iar zona centrala a fost curațata manual.

- Lucrarile de deszapezire și combatere a lunecușului au fost efectuate și noaptea trecuta. Muncitorii au impraștiat 739 de tone de material antiderapant pe drumurile naționale. In total, pe șosele au ieșit 133 de muncitori cu 92 de unitați de tehnica speciala.

- Pe drumurile judetene situate in zona municipiului Dej, in cursul zilei de ieri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri judetene, cu 10 utilaje. In cursul noptii si al acestei dimineti s-a actionat, inclusiv prin revizii, pe 5 drumuri judetene, cu 5 utilaje. In cadrul acestor actiuni a…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat si umed. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 10 utilaje si au raspandit 42 tone material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a actionat cu 15 utilaje si s-au imprastiat 119 tone…

- Pe caile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc circulația este asigurata in condiții de iarna, fara probleme deosebite, inregistrandu-se precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Carosabilul este umed pe DN 17, DN 2E, DN 17 B și umed cu porțiuni de…

- Au fost folosite 742 de utilaje care au impraștiat 5.186 de tone de material antiderapant pe drumurile afectate de ninsori intre 7-8 decembrie, transmite CNAIR. Drumarii au acționat pe DRDP Bucuresti...

- Zeci de utilaje de deszapezire au acționat și sute de tone de material antiderapant au fost impraștiate pe drumurile naționale. Iarna incepe sa iși faca simțita prezența. In majoritatea zonelor din județ a viscolit, iar carosabilul a fost acoperit cu un strat de zapada. Drumarii au intervenit pentru…

- Peste 320 de utilaje vor interveni pentru deszapezirea pe timp de iarna in cele patru județe din vestul țarii. Cei de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara au verificat echiparea bazelor de pe drumurile naționale și cele de intervenție pe A1.