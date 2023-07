Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane varstice, vulnerabile, dintre care unele cu dizabilitati, au fost gasite luni seara de politistii din județul Ilfov intr-o cladire in constructie din localitatea Tunari, informeaza un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov si ISU BIF. Oamenii ar fi fost…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 148300 de persoane, dintre care 16144 de cetateni ucraineni. Potrivit unui comunicat transmis sambata, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in executare, marți, 4 iulie, 12 mandate de percheziție domicilara, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 16 – 29 iunie 2023, peste 150 de perchezitii domiciliare. In cadrul dosarelor penale intocmite, pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- Politistii fac 20 de perchezitii in judetele Arad, Alba, Maramures si Suceava la persoane care ar fi vandut tigari provenite din contrabanda, transmite IGPR. Noua persoane urmeaza sa fie duse la audieri si au fost confiscate aproape 11 milioane de tigarete.(Rador/ FOTO Poliția Romana)

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SEAP licitatie pentru achizitionarea a 250 de aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor bazate pe utilizarea undelor laser, potrivit Agerpres.Valoarea totala estimata a contractului este de 16.954.000 de lei, iar proiectul…

