Stiri pe aceeasi tema

- 13.242 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șapte zile scurse de la debutul campaniei, dintre care 1.586 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV). Acest lucru inseamna o medie de sub 2.000…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația din ziua de 2 ianuarie a.c., ora 17.00, este urmatoarea: 1. Numar de persoane vaccinate…

- 11.656 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șase zile scurse de la debutul campaniei, dintre care peste 1.300 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV).Potrivit datelor puse la dispoziția…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza joi ca, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispozitie de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu…

- 4.623 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor RENV , care tine evidenta vaccinarilor, situatia vaccinarilor din ziua de 31 decembrie a.c.,…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația vaccinarilor din ziua de 30 decembrie, ora 17.00, este: Citește și: Razboi deschis in PNL:…

- Dupa primele trei zile de vaccinare, 2.778 cadre medicale au fost vaccinate si s-au inregistrat sapte reactii adverse, dintre care sase in ultimele 24 de ore, conform Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de…

- In ultimele 24 de ore 712 persoane au fost vaccinate impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech. Incepand cu data de 27 decembrie 2020, 2.778 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech. Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate…