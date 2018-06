Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.500 de persoane protesteaza duminica seara, pentru a sasea zi consecutiv, in Piata Unirii din Cluj-Napoca. La Timisoara au iesit in strada 2.500 de oameni, iar la Sibiu peste trei mii. La Oradea au fost instalate corturi, exemplul fiind luat de la Cluj.

- Peste 600 de oameni au iesi, din nou în strada la Sibiu, sâmbata seara, pentru a protesta împotriva PSD si a lui Liviu Dragnea, cerând condamnarea definitiva a liderului Partidului Social-Democrat.

- Peste 2000 de oameni s-au adunat, joi seara, in Piata Victoriei din capitala pentru a cere demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa condamnarea primita in dosarul ”Bombonica”. stirileprotv.ro The post Peste 2.000 de oameni protesteaza in Bucuresti. Manifestantii cer demisia lui Liviu Dragnea (VIDEO)…

- Sibienii s-au strans joi seara, in Piata Mare o orasului, intr-un protest organizat fata de modificarea codurilor penale. La aflarea vestii ca Liviu Dragnea a fost codamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, protestatarii au deschis o sampanie si au scandat ”La multi ani cu executare, domnule Dragnea!”.

- Protestul s-a incheiat in jurul orei 21:50, insa mai mulți ieșeni si-au exprimat intenția de a lua parte la o noua acțiune similara, maine, de la ora 18, tot in Piata Unirii. UPDATE 21:00 Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura…

- Un nou protest impotriva guvernarii PSD are loc in seara zilei de miercuri, 20 iunie, la Sibiu. Cateva sute de persoane s-au adunat in Piata Mare din centrul orasului, iar la scurt timp numarul acestora a depasit 1.000.

- Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura Penala. La Iasi, citeva sute de persoane s-au adunat in Piata Unirii, unde scandeaza lozinci impotriva guvernantilor. Si in Piata Victoriei din capitala protesteaza citeva sute de persoane.…