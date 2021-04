Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii continua sa nu poarte masca, in Timiș, chiar daca risca amenzi. Au fost aplicate, doar miercuri, sute de sancțiuni, in tot județul, celor care nu respecta masurile de protecție impotriva coronavirusului.

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor, luni, in tot județul Timiș. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 100.000 lei celor care nu au respectat normele de protecție impuse in pandemie. Au facut verificari și la fabricile și societațile cu mulți angajați.

- In ultima saptamana, politistii au aplicat 37.292 de sanctiuni in valoare de peste sapte milioane de lei. Dintre acestea, 30.856 de sanctiuni au vizat nerespectarea masurilor impuse de pandemie. Cele mai multe amenzi, peste 30.000, au fost aplicate persoanelor care nu purtau masca de protectie.

- In ultimele 24 de ore, un numar de 229 de politisti și 42 de polițiști locali au actionat pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, precum și pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Au fost desfașurate 31 de actiuni punctuale (dintre care 28…

- Peste 1100 de persoane au fost verificate de structurile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la respectarea masurilor pe perioada starii de alerta. Trei persoane au fost identificate ca nu respecta masurile de izolare/carantina. In ultimele 48 de ore, in urma activitatilor desfasurate pe raza…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

Masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Aproape 150 de mureseni care nu au purtat masca de protectie au fost amendati

- Situatie hilara in Ploiesti. Un politist local le-a dat amenda unor tineri pentru ca se sarutau intr-un parc si nu purtau masca, desi era spatiu public. Pare banc, dar nu este. Cei doi adolescenti au primit fiecare cate 250 de lei amenda. Motivul? Se aflau pe domeniu public si nu aveau masca de protectie…