- DESPRE SUFLET… S-a umplut ieri seara curtea Catedralei Episcopale, cu peste 1500 de copii, veniti din tot judetul, ba chiar si din Basarabia, ca sa il astepte cu totii pe Mos Craciun. Episcopia, prin Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, cu sprijinul multor inimi frumoase, precum si a preotilor din Eparhie,…

- Marti, primarul Mircia Gutau si-a luat in serios rolul de ajutor al lui Mos Craciun si, impreuna cu viceprimarul Carmen Preda, a oferit cadouri catorva sute de copii din oras. Primul popas a fost la Scoala Gimnaziala nr. 10, unde edilul-sef a oferit pungi-cadou pentru cei peste 600 de elevi din ciclul…

- INVITATIE… Mos Craciun revine iar in curtea Catedralei Episcopale a Husilor unde, pe 18 decembrie, incepand cu ora 15,00,aproape 1600 de copii, din tot judetul, vor avea parte de o seara de neuitat! Daca anul trecut, Mosul a venit cu un camion intreg de cadouri, anul acesta Batranul cel bun din nou…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Libraria Humanitas din Timisoara gazduieste sambata, 7 decembrie, de la ora 11.30, in atelierul de povestit si desenat coordonat de Patricia Lidia Popescu, cea de-a VI-a editie a campionatului povestilor cu doua din cele mai frumoase povesti de Craciun aparute la Humanitas Junior: „Ollie si renul lui…

- Pentru al treilea an consecutiv, angajații care lucreaza in cladirile de birouri United Business Center (UBC) din ansamblul Iulius Town Timisoara și-au reluat rolul de spiriduși ai Mosului si vor indeplini, și in 2019, dorintele de Craciun ale unor copii nevoiasi.

- O fetita in varsta de 11 ani a primit zilele trecute un rinichi de la mama sa, in varsta de 38 de ani, scapand astfel de chinul sedintelor de dializa. Transplantul a avut loc in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", micuta pacienta fiind diagnosticata din 2016 cu…

- AJUTOR… Doua familii necajite din Barlad, in care cresc 6 copii, vor avea in aceasta iarna cu ce se incalzi. Episcopia Husilor prin PS Ignatie, Episcopul Husilor, consilierul Vladimir Beregoi, consilier eparhial si preotul paroh al Bisericii „Sf. Spiridon” – 3, Sandu Ciobanu, le-au asigurat lemnele…