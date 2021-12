Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Mehedinți au efectuat doua percheziții la domiciliul unei tinere de 19 ani, din orașul Baia Arama, banuita de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului materialelor explozive. Cu ocazia efectuarii percheziției domiciliare,…

- Vineri, 10 decembrie, polițiștii salajeni au intocmit trei dosare penale pentru efectuarea fara drept de operațiuni cu articole pirotehnice. In baza planului de acțiune „Foc de artificii”, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Orașului Jibou au depistat in flagrant delict un cetațean chinez,…

- Politistii au confiscat 24.760 de kilograme de articole pirotehnice in valoare de 669.184 de lei, in urma a 536 de controale desfasurate in perioada 22 noiembrie 9 decembrie, in complexe, piete si alte obiective, in urma unei actiuni nationale pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole…

- Politistii din judetul Ialomita au reusit sa indisponibilizeze 4.500 de kilograme de obiecte pirotehnice in urma unor ample perchezitii desfasurate in municipiul Slobozia si in orasul Amara. Conform unui comunicat al IPJ Ialomita, miercuri dimineata, politistii din Ialomita au facut trei perchezitii domiciliare…

- Polițiștii din cadrul Postului de politie Glodeanu Sarat au depistat pe in localitatea Pitulicea un minor in varsta de 14 ani ce detinea articole pirotehnice de divertisment. Politistii au luat masura sancționarii contravenționale, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. …

- Articole pirotehnice confiscate de politistii de frontiera Foto: facebook.com/Ministerul-Afacerilor-Interne-Romania. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -15 mii de kg de articole pirotehnice au confiscat politistii de frontiera de la Giurgiu. Erau ascunse într-un camion,…

- Politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat recent o acțiune pe raza municipiului Targu Jiu, pentru verificarea legalitatii desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice. Cu aceasta ocazie, a fost identificata o femeie de 59 de ani, din municipiul Targu…

- Zilele acestea, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat controale la societati comerciale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.