Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7 ndash; 13 aprilie 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 537 de persoane, 32 de autovehicule si 41 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera,…

- In perioada 31 martie – 6 aprilie 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 645 de persoane, 57 de autovehicule si 38 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, anunta Politia Romana, relateaza News.ro.…

- In perioada 3 ndash; 7 martie 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 448 de persoane, 34 de autovehicule si 22 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, au…

- Politistii au destructurat, anul trecut, 14 grupari infractionale organizate in urma investigatiilor pentru combaterea criminalitatii informatice. „Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a instrumentat, in anul 2022, 1.246 de cazuri de natura penala in domeniul combaterii criminalitatii informatice,…

- Peste 650 de persoane date in urmarire au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de cei din tarile aflate in Schengen, iar 476 de persoane cautate au fost localizate in Romania. Politia Romana, a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 24 februarie…

- In perioada 3 ndash; 9 februarie 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 636 de persoane, 45 de autovehicule si 55 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Potrivit IGPR, astfel, au fost localizate,…

- Un barbat din Rebrișoara, urmarit internațional, pe numele caruia autoritatile din Marea Britanie au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, 1 februarie, politistii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița…

- In perioada 13-19 ianuarie 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 708 persoane, 58 de autovehicule și 50 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, informeaza Poliția Romana pe site-ul oficial.Poliția…