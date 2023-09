Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Harkov vor incepe anul școlar in clase noi, construite la metroul din oraș. Este soluția gasita de autoritați ca elevii sa vina fizic la școala, dar și sa fie feriți de rachetele rusești. 60 de sali de clasa au fost construite in stațiile de metrou din Harkov, a anunțat primarul orașului…

- Ieri, 10 august, in intervalul orar 18.00 – 20.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii – Postul de Poliție Comunala Frata au derulat activitați de educație rutiera și de prevenire a victimizarii minorilor in cadrul Parohiei Ortodoxe Berchieșu, din comuna Frata, unde au participat…

- Canicula in Grecia: Toate siturile arheologice, partial inchise pana duminica, in timp ce premierul indeamna la 'vigilenta absoluta'Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod…

- Un barbat filmat saptamana trecuta in timp ce isi grava numele pe un zid din amfiteatrul antic Colosseum din Roma este un turist care locuieste in Marea Britanie, a declarat politia italiana, relateaza BBC. Politistii au reusit sa-i identifice pe barbat si pe femeia cu care era cu ajutorul fotografiilor,…

- Astazi incepe Evaluarea Natioanala. Aproape 162.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a ar trebui sa sustina examenul. Dintre cei care au terminat clasa a VIII-a, peste 15.500 nu figureaza in statistica de sustinere a examenului. Asta inseamna 8,8% din totalul celor raportati ca fiind inscrisi in clasa…

- La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in județul Cluj, s-au inscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 113 unitați de invațamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban și 46 de centre in mediul rural. Cei 5136 de candidații provin,…

- Ministrul Educației a venit cu precizari importante pentru elevi si parinti privind vacanta de vara 2023. Aceste lamuriri erau necesare in urma grevei profesorilor. Calendarul școlar 2022-2023 nu se va prelungi dupa data de 16 iunie in care este programata incheierea cursurilor pentru elevi, a dat asigurari…

- In perioada 1-5 iunie, Școala Putna a fost gazda ediției a XXI-a a Festivalului Interjudețean „Zilele Sportului Școlar". Cele 89 de intreceri la 11 discipline sportive au adunat la start peste 1.500 de elevi și profesori din 48 de școli din Romania și Republica Moldova. Deschiderea ...