- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, a fost anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem demisia incompetentei VV Dancila!". Protestul este anunțat pe Facebook de comunitațile "Coruptia ucide", "Reușim" si "Rezistenții din…

- Un protest fata de actualul Guvern este anuntat pentru vineri seara, in Piata Victoriei din Capitala. Oamenii cer demisia premierului Viorica Dancila, mitingul din Bucuresti fiind anuntat la scurt timp dupa declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, care a spus ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei…

- Președintele a cerut demisia șefului Guvernului, Viorica Dancila, informeaza mesageruldesibiu.ro. Klaus Iohannis astepta explicatii privind vizita lui Dancila si a președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Tel Aviv. În aceasta dimineata, premierul l-a anuntat la telefon ca nu va merge…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public DEMISIA premierului Dancila, dupa ce a anuntat ca ii retrage increderea pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. Vineri dimineata, premierul Viorica Dancila l-a instiintat pe Klaus Iohannis…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Viorica Dancila ar urma sa mearga in Israel, saptamana viitoare, potrivit unor surse apropiate Guvernului, informeaza Realitatea Tv. Miza ar fi demararea procedurilor pentru mutarea ambasadei la Ierusalim. Despre vizita lui Dancila in Israel vorbeau și joi, surse parlamentare apropiate PSD.Guvernul…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, ramane un mister, dupa ce in jurul acestui subiect s-a creat chiar și un conflict intre Președinție și Guvern. Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, ca a fost adoptat un memorandum in acest sens in ședința Executivului. Purtatorul de…

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la