- Un numar de 102.093 persoane de peste 45 ani au fost incadrate in munca in 2022 ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat remis luni de Agentia Nationala…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 8 februarie a.c. avea in evidența un numar de 352 locuri de munca vacante, (conform tabel atașat), pe care le pune la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca. LOCURI DE MUNCA VACANTE 2/8/2023…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna are in program organizarea unui curs de pizzar și a unui curs de agent de securitate, in Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentanților instituției, cursurile de formare profesionala gratuite organizate in cadrul AJOFM Covasna sunt disponibile…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj, in anul 2022 au fost incadrate in munca 2269 persoane. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 31 decembrie 2022, 1140 au varsta peste 45 de ani, 270…

- Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare, de la inceputul anului și pana la data de 31 decembrie 2022 au fost incadrate in munca 4.066 persoane, din care: 439 șomeri indemnizați…

- 2439 de persoane s-au angajat, in anul 2022, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, arata datele instituției. Cele mai multe dintre aceste persoane (in numar de 153) s-au angajat ca muncitor necalificat la asamblarea/ montarea pieselor. De asemenea, potrivit…

- Un numar de 73 de covasneni și-au manifestat interesul de a ocupa locuri de munca in strainatate, oferite prin rețeaua EURES, in anul 2022, arata datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Este vorba despre 43 de barbați și 30 de femei. Din totalul acestora, in anul 2022…

- 2292 de oameni și-au gasit locuri de munca, in primele 10 luni ale lui 2022, cu ajutorul programului implementat prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Tulcea, transmite AJOFM Tulcea intr-un comunicat de presa. Din totalul celor care ce și-au gasit pana acum locuri de munca,…