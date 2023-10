Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani a murit, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc la Timisoara, in fata Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes”. Medicii de aici i-au acordat primul ajutor, insa victima a murit ulterior la Spitalul Judetean, potrivit news.ro.Medicii de la Spitalul de Boli…

- Medicii au descoperit mai multe monede, bancnote, o lingura si alte obiecte in stomacul unui barbat care a fost adus la UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi dupa ce s-a injunghiat accidental. Barbatul, in varsta de 54 de ani, a declarat medicilor ca, in timp ce incerca sa taie cu cutitul o…

- Combinatia dintre canicula si bolile cardiovasculare poate fi fatala, sustin medicii. Conform acestora, epuizarea termica este principalul factor care poate condue la probleme grave de sanatate, daca nu este tratata cu seriozitate.

- Medicii au descoperit mai multe monede, bancnote, o lingura si alte obiecte in stomacul unui barbat care a fost adus la UPU de la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi dupa ce s-a injunghiat accidental. Barbatul, in varsta de 54 de ani, a declarat medicilor ca, in timp ce incerca sa taie cu cutitul o…

- Bancnote, o lingura, o lama de cutit, cuie si alte obiecte de metal au fost scoase de medici din stomacul unui barbat, in urma unei interventii chirurgicale. Barbatul a ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat singur, scrie News.ro. Un barbat, de 54 de ani, a ajuns la Spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi,…

- Medicii au descoperit mai multe monede, bancnote, o lingura si alte obiecte in stomacul unui barbat care a fost adus la UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi dupa ce s-a injunghiat accidental. Barbatul, in varsta de 54 de ani, a declarat medicilor ca, in timp ce incerca sa taie cu cutitul o…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost adus la spital de o ambulanța cu o plaga injunghiata la nivelul abdomenului. Acesta le-a spus medicilor ca s-ar fi injunghiat din greșeala acasa, cand a incercat sa taie o felie de salam.Barbatul a fost internat de urgența, dar in momentul in care au inceput operația,…

- Un accident tragic s-a produs in Harghita! Un barbat a murit, dupa ce a fost strivit intre un tractor și remorca lui. Medicii au ajuns imediat la fața locului, insa nu au mai putut sa ii salveze viața victimei de 47 de ani.