- Erupția vulcanului Niragongo a lasat in urma dezastru, 170 de copii sunt dați disparuți, news.un.org . UNICEF a declarat duminica ca sute de copii și familii din districtul Goma din Republica Democrata Congo (RDC) sunt expuse riscului in urma erupției vulcanice a Muntelui Nyiragongo. Imaginile filmate…

- Marina indiana a recuperat 22 de cadavre ale membrilor echipajului unei barje care s-a scufundat in largul orasului Mumbai dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coasta de vest a tarii, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza DPA si Reuters. Barja, detinuta de compania de stat Oil and Natural…

- Doi pescari sunt dați disparuți, iar alți trei au decedat. Ambarcațiunea in care se aflau s-au scufundat in apele teritoriale romane. In urma incidentului, din pacate, trei au decedat. Alți doi membri care faceau parte din echipaj sunt dați disparuți. Tragedie pe Marea Neagra La Constanța este mobilizare…

- Treizeci de oameni au murit inecati in Nigeria dupa ce ambarcatiunea cu care calatoreau s-a scufundat, pe un rau din centrul tarii, a declarat luni pentru AFP un responsabil al serviciilor de urgenta. Ambarcatiunea, care transporta circa 100 de comercianti locali, s-a rupt in doua dupa ce s-a lovit…

- Cel putin 26 de persoane au murit si mai multe au fost date disparute luni dimineata dupa ce o barca cu motor supraaglomerata a intrat in coliziune cu o barja plina cu nisip si s-a scufundat in fluviul Padma din centrul Bangladeshului, a anuntat politia, transmite Agerpres.„Salvatorii au descoperit…

- Submarinul dat disparut in largul Bali, cu 53 de membri ai echipajului la bord, s-a ”scufundat”, a anuntat un purtator de cuvant al Marinei indoneziene, iar autoritatile cred ca echipajul si-a epuizat rezerva de oxigen, relateaza AFP. ”In baza unor elemente care credem provin de la KRI Nanggala,…

- Bilantul deceselor provocate de inundatiile din Indonezia si Timorul de Est a crescut la 157, iar zeci de oameni sunt inca dati disparuti. Ciclonul tropical Seroja a provocat si pagube materiale importante, mii de oameni ramanand fara locuinte. Arealul afectat se intinde de la insula Flores…

- Cel putin 50 de oameni au murit in urma inundatiilor de duminica, ce au cauzat si alunecari de teren din Indonezia si Timorul de Est, scrie BBC. Mii de case au fost avariate de revarsarea barajelor. Arealul afectat se intinde de la insula Flores din estul Indoneziei pana in republica Timorul…