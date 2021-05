Peste 150 de noi amenzi pentru încălcarea restricțiilor în Argeș Peste 1.700 de persoane au fost controlate de politisti in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19. 135 de societați au fost verificate cu privire la respectarea masurilor organizatorice specifice, a programului de lucru și in privința respectarii masurilor de protecție de catre personal și clienți. […] Articolul Peste 150 de noi amenzi pentru incalcarea restricțiilor in Argeș apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

