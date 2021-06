Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritaților, in 26 și din cele 34 de provincii au loc confruntari armate. Oficiali sub protectia anonimatului au spus ca bilantul luptelor este ”șocant de mare”. Guvernul afgan a subliniat ca aceste confruntari s-au intensificat in intreaga tara dupa ce SUA au lansat retragerea trupelor americane…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti in ultimele 24 de ore, in urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, in contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza Reuters. Confruntari armate fac ravagii in 26 dintre cele 34 de provincii afgane,…

- Cel putin sase palestinieni au fost ucisi, iar alti aproximativ 150 au fost raniti in confruntari cu membri ai serviciilor de securitate israeliene produse vineri in Cisiordania, in contextul conflictului dintre Israel si grupurile islamiste din Fasia Gaza. Mii de militanti palestinieni sunt…

- Cel putin sapte militari afgani au fost ucisi luni, in sud-vestul Afganistanului, intr-un atac atribuit insurgentilor talibani, afirma oficiali locali, citati de agentia Reuters. Militanti talibani au atacat o baza militara situata in provincia afgana Farah, dupa ce au sapat un tunel de aproximativ…

- Doi militari ucraineni au fost ucisi in confruntari cu insurgenti separatisti prorusi, in estul Ucrainei, anunta autoritatile de la Kiev, conform agentiei Associated Press. Vezi si: Volodimir Zelenski cere NATO sa accelereze aderarea Ucrainei la Alianta pentru a trimite 'un semnal' Moscovei…

- Patru militari ucraineni au fost ucisi in confruntari armate cu insurgenti separatisti prorusi produse vineri in estul Ucrainei, anunta Armata ucraineana, conform publicatiei Kyiv Post. Confruntarile...

- Patru soldați ucraineni au fost uciși și alți doi raniți, vineri, într-un bombardament în estul Ucrainei, care se afla într-un razboi cu separatiștii pro-ruși din 2014, a anunțat Kievul, relateaza AFP.Separatiștii "au încalcat din nou armistițiul și au tras asupra pozițiilor…

- Trei militari ruși au fost uciși marți în apropierea orașului Kaluga de declanșarea accidentala a scaunelor ejectoare ale unui bombardier strategic Tupolev-22M3, relateaza AFP și Reuters citând agențiile de presa ruse.„În 23 martie, în timpul pregatirilor de la…