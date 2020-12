Peste 150 de dealeri GM refuza sa vanda masini electrice Chevrolet si Cadillac

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 noiembrie 2020, in jurul orei 13.30, polițiștii de investigați criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș i-au depistat pe doi barbați de 43 și 37 de ani, din Sebeș, respectiv comuna Șpring, in timp ce ofereau spre vanzare, in parcarea unui centru comercial din Sebeș, 4 scule electrice…

- Ferrari va lansa un prim model full-electric, însa nu mai repede de 2025 și pe termen mediu nu se pune problema ca marca sa devina una care sa aiba multe modele electrice, spune șeful companiei. Joi, Bentley a anunțat ca în 2030 va ajunge sa aiba în gama doar modele 100% electrice,…

- Bentley a prezentat o schimbare radicala de strategie și vrea sa renunțe treptat la motoarele cu combustie interna. Planul constructorului din Crewe vizeaza tranziția catre o "electrificare completa", care sa asigure o reducere semnificativa a impactului asupra mediului. Bentley va lansa doua modele…

- ​Bentley, marca de lux din grupul VW, se va schimba radical, va lansa curând doua hibride, în 2025 va lansa primul model 100% electric și în 2030 și-a propus sa aiba în gama doar mașini full-electrice, anunța compania. Marca are o singura versiune hibrida a SUV-ului Bentayga…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Trust Motors SRL intentioneaza sa preia Opel Automotive SRL”, a informat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata…

- "Eugenia" va ramane mereu gustul dulce al copilariei. Anii au trecut, lumea s a schimbat, pietele s au umplut de diverse marfuri romanesti sau din import, care abunda pur si simplu. Eugenia este o marca de biscuiti romaneasca.Producatorul care are inregistrata marca de biscuiti Eugenia din 1997 este…