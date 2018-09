Stiri pe aceeasi tema

- O groapa comuna cu cel puțin 166 de cadavre a fost descoperita in Mexic. Poliția a facut macabra descoperire in statul Veracruz, zona afectata de violența cartelurilor de droguri, unde au existat frecvente situații similare. Groapa comuna a fost identificata la inceputul lui august dupa investigatii…

