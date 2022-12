Peste 15 milioane de tone de cereale au fost exportate din Ucraina Peste 15 milioane de tone de cereale au fost transportate de sute de nave prin Marea Neagra, in cadrul acordului de export de cereale de la Istanbul, a declarat duminica un ministru turc, conform anews.com.tr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

