- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, duminica, mai multe avertizari Cod portocaliu de inundatii, pentru rauri din 16 judete, si atentionari Cod galben pentru rauri din 33 de judete, valabile pe parcursul urmatoarelor zile. Astfel, in intervalul 11 iunie, ora 14:00 – 13 iunie,…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua atentionari meteo Cod galben de furtuni si averse pentru zilele de joi si vineri, la inceput pentru partea de nord-vest a tarii, dupa care acestea se vor extinde in sud-vest si centru. Potrivit meteorologilor, incepand…

- Meteorologii eu emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila vineri, in intervalul orar 12,00 – 23,00. Astfel, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in zonele mentionate vor fi cantitatile de apa de 20-25 l/mp si izolat de peste 40…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca bugetul de 245,060 de milioane de lei alocat sesiunii de finanțare in cadrul Programului „Casa Verde Fotovoltaice” pentru Regiunea Centru s-a epuizat intr-un timp record de doar trei minute de la deschiderea inscrierilor! „Astazi, 24 mai 2023, ora…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat demararea sesiunii de finantare pentru inscrierea solicitantilor persoane fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii…

- La 42 de ani de la ultima reorganizare teritoriala a Romaniei, deputatul USR Tudor-Vlad Benga a depus la Parlament un proiect prin care Romania ar urma sa reduca de la 42 la 12 numarul judetelor dar si comasarea unor localitati. HotNews a stat de vorba cu initiatorul, pentru a afla detalii. In Romania…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de ninsori, cu depunere a unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei, pana vineri, in nordul si centrul Moldovei, Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si la munte. Pana joi seara, este Cod portocaliu de ninsori viscolite in judetele Botosani,…

- Se știe ca Produsul Intern Brut este un agregat macroeconomic, care exprima in sinteza, puterea economica a unui judet, regiune sau tara. Potrivit datelor furnizate de catre Direcția Județeana de Statistica, la nivelul judetului nostru acesta se ridica la suma de 18164,2 milioane lei in prețuri curente…