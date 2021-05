Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16.066 de persoane au fost imunizate la 48 de ore de la startul Maratonului Vaccinarii din Bucuresti, informeaza organizatorii. Astfel, in locatia de la Sala Palatului au fost vaccinate 10.160 persoane, iar in cea de la Biblioteca Nationala au fost vaccinate 5.906 persoane vaccinate,…

- Premierul Florin Citu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook ca Romania va depasi astazi pragul de 3,5 milioane de persone vaccinate impotriva COVID cu una sau doua doze de vaccin și ca suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. ”Astazi depasim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania,…

- Persoanele care vor participa, incepand de vineri, la maratonul de vaccinare din Bucuresti, la Biblioteca Nationala a Romaniei si la Sala Palatului, se vor bucura zilnic si de un program cultural, informeaza Ministerul Culturii. "Ma bucur ca prin acest parteneriat cu Universitatea de Medicina si…