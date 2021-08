Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin s-a declarat sambata ingrijorat de catastrofele naturale de o amploare fara precedent din Rusia, tara confruntata cu doua incendii devastatoare in Siberia si cu inundatii grave in sud, transmite AFP. „Amploarea si natura catastrofelor naturale in anumite regiuni este absolut…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, spune ca Salvamontul a evoluat mult in ultimii ani. „Rolul lor este extrem de important, fie ca vorbim de Salvamont sau de Salvaspeo – actiuni de salvari speologice. In ultima perioada…

- Ploile torentiale cazute in ultimele 24 de ore au provocat inundatii in 36 de localitati din 15 judete din Romania. Pompierii intervenind pentru evacuarea a zeci de turisti blocati de viituri, a anuntat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al țarii.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, luni, scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate si alocarea acestora unitatilor administrativ-teritoriale Ocolis, Campeni, Sohodol si Rosia Montana din judetul Alba, puternic afectate, saptamana trecuta, de inundatii.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat luni, 19 iulie, o hotarare prin care se propune scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate și alocarea acestora unitaților administrativ-teritoriale Ocoliș, Campeni, Sohodol și Roșia Montana din județul Alba. …

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate, precum carburant, construcții modulare, paturi, paturi și hrana, care vor ajunge la oamenii din localitațile afectate de inundații, din județul Alba.

- Pompierii militari si civili din Harghita intervin in trei localitati din nordul judetului afectate de inundatii, la fata locului deplasandu-se si conducerea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). ISU Harghita a informat ca in localitatea Tulghes au fost inundate patru case, pentru…

- Zeci de gospodarii din comuna Golesti au fost afectate de inundatii, vineri, in urma unei furtuni puternice, care a determinat si o viitura pe DN 73C si pe o strada din aceeasi localitate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Octavian Fulger.…