142 de angajați ai Smithfield, cel mai mare producator de carne de porc din Romania, au fost confirmați pana astazi cu coronavirus. Abatorul din Freidorf este inchis, potrivit deciziei companiei, pana in 25 iulie. Primele cazuri de infecție cu Covid-19 in cadrul companiei de procesare a carnii au aparut in 12 iulie. 8 angajați vietnamezi au […]