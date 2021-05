Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14.302 persoane au fost vaccinate pana duminica, la ora 12,55, in cadrul Maratonului Vaccinarii din Bucuresti, care a fost demarat vineri dupa-amiaza in locatii de la Sala Palatului si Biblioteca Nationala, au transmis organizatorii acestui eveniment "Astfel, un numar de 9.082…

- Astfel, un numar de 9.082 persoane au fost vaccinate in locatia Sala Palatului si un numar de 5.220 au fost vaccinate la Biblioteca Nationala a Romaniei", se precizeaza in informarea organizatorilor.Peste 10 mii de persoane se imunizasera la Maratonul Vaccinarii din capitala pana la miezul noptii dintre…

- Aproape 1.000 de persoane s-au vaccinat in a doua noapte a maratonului vaccinarii din București. Ca și in timpul zilei, prezența a fost mai mare la Sala Palatului, unde au venit și mai mulți varstnici. Printre ei, un cuplu de peste 90 de ani. „Erau imbracați extraordinar de frumos, ca de nunta”, a declarat…

- Pana sambata la pranz, la Maratonul Vaccinarii de la Bucuresti au fost vaccinate, in total, un numar de 5.547 de persoane, din care la Sala Palatului - 3.361 de persoane si la Biblioteca Nationala a Romaniei - 2.186 de persoane, relateaza news.ro.Dintre acestea, peste 1.300 de persoane s-au prezentat…

- Peste 5.500 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 pana in prezent, la Maratonul de Vaccinare de la Bucuresti, care se desfasoara la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Peste 1.300 de persoane s-au prezentat pe tura de noapte pentru a li se administra vaccinul.

- Premierul Florin Citu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook ca Romania va depasi astazi pragul de 3,5 milioane de persone vaccinate impotriva COVID cu una sau doua doze de vaccin și ca suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. ”Astazi depasim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania,…

- Romania depașește vineri 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua, transmite premierul Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. „Astazi depașim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua. Și tot astazi, la ora 16.00, incepe Maratonul Vaccinarii in București. Avem…

- Romania depașește vineri 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua, transmite premierul Florin Cițu: „Rock on, Romania! Suntem din ce in ce mai aproape de revenirea la normalitate”, conform Mediafax. „Astazi depașim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza…