Un numar de 13.512 oameni au fost confirmați, pe teritoriul Romaniei, cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre aceștia, 349 au primit diagnosticul in ultimele 24 de ore, anunța, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID […] Articolul Peste 13.500 de oameni, infectați cu coronavirus in Romania. 349 cazuri, confirmate in ultima zi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .