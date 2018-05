Peste 13.000 de vizitatori la muzeele si casele memoriale din structura MMB, in Noaptea Muzeelor

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 mai 2018, de Noaptea Muzeelor, 13.235 de vizitatori au participat la evenimentele speciale și au vizitat expozițiile din cele 8 muzee și case memoriale din structura Muzeului Municipiului București (MMB). Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu și Observatorul Astronomic „Amiral Vasile…

- Mii de persoane au stat la cozile formate in interiorul si, in unele cazuri, chiar pana in apropierea obiectivelor muzeale din Iasi cu speranta ca vor beneficia de gratuitatile din Noaptea Muzeelor. Cei care au dorit sa viziteze, sambata seara, Muzeul Unirii din Iasi au fost intampinati, in acordurile…

- Sute de craioveni au format cozi, sambata seara, pentru a vizita muzeele din Banie, cu ocazia evenimentului european ”Noaptea Muzeelor”, editia a-XIV-a. Oameni de toate varstele au vizitat gratuit Muzeul de Arta dar și cele trei locații expoziționale de la ...

- Evenimentul "Noaptea muzeelor" a inceput la Iasi cu un protest, al angajatilor Complexului Muzeal National Moldova, care au venit la Palatul Culturii cu masti de protectie si imbracati cu tricouri pe care este inscriptionat mesajul "Angajat intr-un muzeu. Exist! Muzeele nu sunt cultura de rangul…

- Institutiile muzeale din tara isi deschid portile pentru public, in noaptea de sambata spre duminica, in cadrul editiei de anul acesta a evenimentului "Noaptea Muzeelor", intampinandu-l cu expozitii, concerte si proiectii de filme pentru toate varstele si pe toate gusturile. * BIHOR…

- Sambata, 19 mai, se va desfasura o noua editie a programului „Noaptea Europeana a Muzeelor”. Constantenii sunt asteptati sa participe la expozitii, concerte si momente de reconstituire istorica.

- Sambata seara, pe 19 mai, muzeele isi deschid portile pentru vizitatori. Noaptea Muzeelor este un eveniment european initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta in anul 2005. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor (ICOM). Romania…

- Noaptea Muzeelor va fi in acest an sambata, 19 mai. Gorjenii vor putea intra gratuit la Muzeul de Istorie si Arheologie si la Muzeul de Arta din Targu Jiu, precum si la Muzeul de Literatura „Tudor Arghezi" din Targ...