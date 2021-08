Peste 13.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore Un numar de 13.234 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise vineri, 20 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fata de ziua precedenta cand au fost vaccinate aproape 12.966 de persoane. Dintre persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 9.305 au facut prima doza de vaccin, iar 3.929 au primit doza de rapel. In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, in Romania au fost imunizate un numar de 5.170.744 de persoane, iar 5.044.210 au primit schema completa.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

