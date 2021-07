Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prima sesiune de admitere organizata in luna iulie 2021, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au fost acceptați in anul I, in urma examenului, 9.735 de studenți la nivel licența (4.368 buget și 5.367 cu taxa) și 3.563 la nivel de master (2.726 buget și 837 taxa), admiterea la doctorat…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), se claseaza intre primele 500 de instituții de invațamant din lume și pe primul loc in Romania in domeniul educației și al cercetarii economice. Așa arata clasamentul Quacquarelli Symonds…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), este un lider al instituțiilor de învațamânt superior din România în ramura științelor economice. …

- Spectacole de teatru si filme realizate de studenti ai universitatilor de arta din tara sunt prezentate la editia pilot a festivalului "Unscene" din Miercurea Ciuc, care se desfasoara in aceste zile, in organizarea Teatrului Municipal "Csiki Jatekszin". Directorul institutiei culturale, Veress…

- Ediția 2022 a QS World University Rankings confirma prezența UVT in randul celor mai prestigioase universitați din Romania și de la nivel mondial prin clasificarea in top 1001-1200 la nivel internațional in condițiile in care in top au fost cuprinse 1300 de universitați. Universitatea de Vest din Timișoara,…

- Ediția 2022 a QS World University Rankings confirma prezența UVT in randul celor mai prestigioase universitați din Romania și de la nivel mondial prin clasificarea in top 1001-1200 la nivel internațional in condițiile in care in top au fost cuprinse 1300 de universitați. Universitatea de Vest din…

- Școlile se vor redeschide luni, 17 mai 2021, majoritatea elevilor urmand a se prezenta fizic la cursuri. Vor fi 654 de localitați in scenariul galben, unde elevii din clasele V-VII și IX-XI nu vor merge la școala cu prezența fizica, ci continua in sistemul online. Cercetatorii de la Universitatea Babeș…

- Pe portalul econ.ubbcluj.ro/coronavirus puteti vedea, in timp real, care este gradul de infectare din fiecare localitate. Portalul raporteaza datele comunicate de Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, in proiectul de cercetare denumit "COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor", care monitorizeaza…