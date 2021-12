Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 132/17.12.2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii in anul 2022, vizeaza acordarea unui ajutor financiar tuturor pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel incat toți cei care se incadreaza…

- Federatia Sanitas solicita acordarea salariilor de baza la nivelul celor prevazute de lege pentru anul 2022 pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar si a sporului pentru conditii de munca, aratand ca 85.000 de salariati ar trebui sa beneficieze de cresteri salariale anul viitor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului. Astfel, materia devine obligatorie pentru liceeni.Legea prevede introducerea disciplinei scolare Istoria Evreilor. Holocaustul in planurile cadru ale…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, in plenul de marti un proiect care modifica legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Actul normativ merge la promulgare. Proiectul adoptat, AICI! (.pdf) Proiectul de lege are ca obiect…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 285 de voturi pentru și 1 vot contra, proiectul de lege care plafoneaza prețurile la energia electrica și gazele folosite de populație. Pentru intrarea in vigoare a legii, este nevoie ca proiectul sa mai promulgat de…

- Pentru sezonul rece, Guvernul Cițu a adoptat o schema de compensare a facturilor la energia electrica și gaze naturale, valabila in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Reducerea va aparea direct pe factura, fara sa mai fie nevoie ca beneficiarii sa prezinte acte doveditoare și sa intreprinda…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19, la nivelul orașului Cugir și altor 14 comune din Alba. Hotararea CJSU DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19, la nivelul orașului Cugir și altor 14 comune din Alba. Hotararea CJSU Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul…