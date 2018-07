Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.366 locuri de munca vacante. (Promotiile zilei la monitoare) Joburile pentru romani sunt repartizate dupa cum urmeaza: Olanda – 437 locuri de munca: 100 muncitor in sere, 70 manipulant marfa, 60 manipulant in depozit, 30 lucrator in bucatarie, 30 lucrator la banda de producție, 30 […] The post Peste 1.300 de locuri de munca in Europa, disponibile pentru romani. Cele mai multe sunt in Olanda appeared first on Cancan.ro .