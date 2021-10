Peste 1.300 de liceeni din Dolj provin din familii cu venit de sub 500 de lei pe membru In județul Dolj sunt 1.367 de liceeni care provin din familii cu venit pe membru sub 500 de lei. O demonstreaza solicitarile depuse de elevi pentru a beneficia de bursa sociala ”Bani de liceu”, in cuanum 250 de lei pe luna. Banii sunt folosiți in general pentru a achita cazarea in camine sau alte cheltuieli curente. Doljul este pe locul al V-lea la nivel național dupa numarul de elevi de liceu care necesita sprijin financiar pentru a nu abandona școala. Localitațile cu cele mai multe cereri In fiecare an, liceenii care provin din familii cu venituri mici depun cereri pentru a beneficia de programul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

