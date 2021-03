Stiri pe aceeasi tema

- 49.861 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 243 de reacții adverse, a anunțat vineri Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV, din persoanele…

- Un numar de 4.965 de angajați din invațamant și creșe au fost vaccinați impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, numarul total al celor din randul personalului didactic imunizați pana acum fiind de aproape 70.000, anunța joi seara ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.Campania de vaccinare prioritara…

- A fost prima zi a campaniei de imunizare prioritara a personalului din invatamant. Potrivit autoritatilor, aceasta actiune va continua pana la data de 10 martie. Aproximativ 855 de mii de romani au fost vaccinati pana acum, dintre care peste 611 mii au primit ambele doze, necesare pentru atingerea gradului…

- Prima zi de vaccinare a personalului din domeniul educație la centrul de vaccinare special amenajat la Casa Tineretului s-a desfașurat fara probleme. Au fost vaccinate, miercuri, 100 de cadre didactice din categoria de varsta sub 55 de ani cu ser de la AstraZeneca. Persoane programate pentru data de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant. “Dascalii din Romania au…

- 3.800 de dascali au fost vaccinați miercuri, prima zi a campaniei pentru personalul din invațamant, anunța autoritațile, care precizeaza ca 1.748 au primit serul AstraZeneca, iar 2.052 cel produs de Pfizer. „Educația ramane temelia pe care ne putem construi viitorul, calea catre progres și…

- Anunțul a fost facut chiar de catre conducerea Universitații Transilvania din Brașov. Procesul de vaccinare va incepe vineri, 26 februarie. In cazul in care numarul cadrelor didactice va fi mai mare de 300, atunci aceste acțiuni de vaccinare impotriva COVID-19 vor continua ulterior. Imunizate in acest…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, a anunțat astazi, într-o conferința de presa susținuta la sediul Guvernului, ca vaccinarea personalului din educație va începe de mâine. Potrivit…