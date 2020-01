Peste 130 de morţi în Afganistan şi Pakistan în urma intemperiilor Ninsorile, ploile si inundatiile au facut cel putin 132 de morti in Pakistan si Afganistan in ultimele doua saptamani, au declarat marti oficiali din cele doua tari, relateaza AFP. Cel putin 93 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in Pakistan, unde au fost de asemenea semnalate persoane disparute, in timp ce in Afganistan peste 39 de persoane si-au pierdut viata si 60 au fost ranite, potrivit surselor citate. Conditiile meteorologice vor continua sa se mentina nefavorabile zilele urmatoare. Kashmirul pakistanez a fost cea mai afectata regiune, cu 62 de morti si 53 de raniti in ultimele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

