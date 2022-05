Stiri pe aceeasi tema

- „Curațam Romania ” au spus in aceasta dimineața jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau in „misiunea” de igienizare a albiei raului Tazlaul Sarat, alaturandu-se astfel campaniei desfașurate la nivel național „Curațam Romania ”. Dovada este data de sacii cu peturi, ambalaje și…

- Dupa zeci de misiuni de asanare, echipa pirotehnica din cadrul ISUJ Bacau a avut zilele acestea o prima misiune de distrugere a muniției ramasa neexplodata, din acest an. Activitatea s-a desfașurat in poligonul amenajat din comuna Saucești. Cu sprijinul structurilor operative din cadrul Inspectoratului…

- Aula Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, precum și Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, au gazduit joi, 7 aprilie, evenimentul Ziua Porților Deschise, la care a participat un numar de peste 500 de elevi și 26 profesori de la liceele din județul Bacau. Acțiunea se incadreaza intr-un proiect mai amplu,…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au intervenit miercuri seara in parcul Cancicov, dupa ce un barbat a observat o vulpe care se plimba nestingherita și a sunat la 112. Jandarmii bacauani s-au deplasat imediat și au verificat zona, dar animalul nu a mai fost vazut. In cazul…

- In aceasta noapte, in jurul orelor 02.00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau a observat, pe strada Ionița Sandu Sturza, doi barbați care transportau bagaje voluminoase. Dupa ce i-au interceptat, jandarmii au procedat la verificarea bagajelor aflate asupra lor, fiind gasite…

- Pentru fiecare militar, una dintre cele mai mari satisfacții profesionale este avansarea in gradul urmator, inainte de expirarea stagiului minim. Aceasta recompensa onoranta reprezinta aprecierea conduitei profesionale și a rezultatelor foarte bune obținute in activitatea zilnica. Astazi, 1 aprilie…

- In aceasta dimineața, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au fost prezenti la „Cafeneaua meseriilor „, activitate desfașurata in cantina Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuța” din localitatea Podu Turcului. Jandarmii le-au adus la cunoștința elevilor…

- Acțiunile jandarmilor au avut drept scop prevenirea faptelor antisociale in școli și in apropierea acestora. Mai mult de 45 de elevi și cadre didactice au interacționat ieri cu jandarmii in cadrul campaniei ”Adolescenta fara delincvența”. Activitațile au avut un caracter interactiv și s-au desfașurat…