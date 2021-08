Peste 130 de cetățeni în audiență la Prefectura Maramureș, în 2020. Ce au solicitat Peste 130 de cetațeni au fost in audiența la Instituția Prefectului – Județul Maramureș in anul 2020. Se constata o scadere uriașa a numarului pe fondul pandemiei de coronavirus. Majoritatea dintre ei au reclamat probleme legate de fond funciar și doar cațiva au adus in fața autoritaților probleme de natura sociala. ”Prin compartimentul relatii cu publicul, au fost primiti in audienta un numar de 131 cetațeni (fața de 679 cetateni care s-au prezentat in audiența in 2019). Ponderea aspectelor sesizate au vizat probleme de fond funciar – 113, probleme sociale – 6, doua – interesul comunitaților… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

