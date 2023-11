Stiri pe aceeasi tema

- Armistitiul dintre Israel si Hamas in Fasia Gaza a inceput vineri dimineata, la ora locala 07:00 (05:00 GMT), si va fi urmat de eliberarea a 13 ostatici in cursul dupa-amiezii, informeaza AFP.

- Drapelele au fost coborate in berna luni pe cladirile ONU din Asia, in timp ce personalul a fost chemat sa tina un minut de reculegere in memoria colegilor ucisi in razboiul dintre Israel si Hamas, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- O echipa medicala a Crucii Rosii a intrat in Fasia Gaza pentru prima data de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), citat de The Guardian.

- Un al doilea convoi de camioane cu ajutoare a intrat duminica in partea egipteana a punctului de trecere a frontierei Rafah, indreptandu-se spre Fasia Gaza, potrivit surselor de securitate si umanitare egiptene de la Rafah, citate de Reuters. Un total de aproximativ 17 camioane care transportau provizii…

- In cea de-a 14-a zi a razboiului dintre Israel și Hamas, ONU a vorbit despre o catastrofa umanitara, la care sunt expuși cei in jur de 2,4 milioane de locuitori din Gaza, dintre care jumatate sunt copii, informeaza Rador Radio Romania.Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a estimat ieri ca primele…

- Pana la 250 de persoane au fost masacrate sambata in Israel in timp ce se aflau la un rave party in apropiere de frontiera cu Fasia Gaza, in prima zi a ofensivei lansate de Hamas, informeaza Agerpres"In zona unde a avut loc rave party ul si la festival, estimarea mea, bazata pe numarul de camioane,…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.