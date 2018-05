Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit vineri, la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii, cu 20 dintre bucurestenii aflati pe listele de audiente ale Primariei Municipiului Bucuresti si care au probleme de natura sociala. In cadrul audientelor, la care au participat,…

- Primaria Capitalei anunța ca participanții la cea de-a doua etapa a proiectului “Bicicliști pentru București” iși vor primi voucherele cel tarziu pana la finalul lunii aprilie. Primele 5.000 de vouchere, din totalul de 30.000, au fost distribuite anul trecut. Participanții la cea de-a doua etapa a proiectului…

