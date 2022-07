Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o operatiune la nivel european sustinuta de Europol, fortele de politie din tarile participante si angajatii inspectoratelor de munca au arestat peste 130 de infractori si au identificat in jur de 60 de suspecti si circa 130 de potentiale victime, informeaza marti un comunicat al organizatiei europene.

- Procurorii si politistii brasoveni cerceteaza, sub control judiciar, sapte persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si organizare de lupte intre animale. Speta este instrumentata in colaborare cu Europol.

- Procurorii DIICOT, insotiti de politisti de la Crima Organizata si Politia de Frontiera au descins miercuri, 18 mai 2022, la mai multe adrese din vestul tarii pentru destructurarea unei retele de trafic de migranti si de droguri.

- Peste 200 de presupusi membri ai unei retele de trafic de persoane au fost arestati in Austria, Ungaria, Slovacia, Cehia si Romania, a anuntat joi, la Viena, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, potrivit DPA.

- De mai bine de un an, mai multe persoane din Bistrița-Nasaud sunt judecate pentru constituire a unui grup infractional organizat ori aderare la o astfel de grupare, dar și de trafic de migranți, dupa ce au inlesnit unor persoane straine sa treaca ilegal granița Romaniei spre UE, punandu-le la dispoziție…