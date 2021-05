Peste 128 de milioane iPhone-uri au fost infectate cu malware-ul XCodeGhost Un singur malware, strecurat în aproximativ 2.500 de aplicatii, a reusit sa infecteze 128 de milioane de iPhone-uri. iPhone-urile nu sunt scutite de probleme de securitate, iar acestea nu au neaparat un impact mai mic decât alte smartphone-uri. Diferenta majora, asa cum arata informatiile scoase la lumina de procesul dintre Apple si Epic, este ca Apple pazeste mai bine decât alti producatori informatiile care-i pot afecta imaginea, noteaza News.ro.

