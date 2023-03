La sfarșitul lunii trecute, peste 125.000 de romani aveau locuințele asigurate, prin Euroins, cu asigurarea obligatorie impotriva riscurilor de cutremur, inundații și alunecari de teren. In caz de dauna, pot primi despagubiri pana la maxim 20.000 de euro de la PAID. Pentru daune mai mari, banii se pot recupera in limita a 500.000 de lei, de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), daca locuința are asigurare facultativa la Euroins.