ISU Bihor:Cinci incendii produse in interval de circa sase ore, in judetul Bihor

Nr. 196 Oradea, 12.07.2023 BULETIN INFORMATIV Cinci incendii produse in interval de circa sase ore, in judetul Bihor In dupa amiaza si seara zilei de marti, 11 iulie a.c., pompierii militari bihoreni au actionat in patru localitati, pentru… [citeste mai departe]