Peste 12.300 de noi cazuri de COVID-19 și 148 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata Grupul de Comunicare Strategica. "Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 19 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate […]