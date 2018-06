Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20.000 de persoane s-au refugiat din zonele controlate de rebeli in estul provinciei siriene Daraa (sud) in mai putin de o saptamana, in timp ce loviturile aeriene si luptele s-au intensificat in regiune, a indicat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA.…

- SUA vor ''lua masuri ferme si adecvate" in raspuns la incalcarea de catre guvernul sirian a regimului de incetare a focului in asa-numita zona ''dezescaladare'' din sud-vestul tarii, a anuntat joi Departamentul de Stat american, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Sud-vestul Siriei, care…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza duminica AFP. Originea acestei explozii, soldata de asemenea cu 26 de raniti,…

- Armata siriana a anuntat sambata recucerirea completa a enclavei rebele Ghouta de est de langa Damasc, informeaza SANA, agentia oficiala de presa a Siriei, preluata de AFP. O stire similara a fost difuzata joi, din surse militare ruse, de agentii de presa din Rusia, citate de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Rebelii din orasul Douma, ultima reduta insurgenta din Ghouta orientala, situata in apropiere de Damasc, au predat armele grele, in timp ce liderii lor au parasit zona in directia nordica a Siriei, a indicat joi organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata…

- Aproximativ 700.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in acest an din cauza luptelor in diverse zone ale Siriei, a anuntat marti coordonatorul umanitar regional al ONU, Panos Moumtzis, transmite Reuters. ''Sunt profund ingrijorat de stramutarea masiva continua a aproape…