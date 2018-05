Stiri pe aceeasi tema

- Rasul Lynx lynx este cea mai mare felina din Europa, atingand greutatea de pana la 40 de kilograme și o lungime de peste un metru. Este un carnivor extrem de discret, rar putand fi vazut de oameni in libertate. Populația de ras din Romania a crescut puternic in ultimul secol. Romania…

- Aproximativ 200 de voluntari au participat, sambata, la reimpadurirea a 10 hectare de teren din localitatea brasoveana Dumbravita, in cadrul proiectului „Padurea de Maine”, lansat in luna septembrie 2017, in parteneriat cu Asociatia Administratorilor de Paduri, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava…

- Campania de primire a cererilor unice de plata in acest an a contabilizat, pana vineri, 430.551 de cereri pentru o suprafata agricola de circa 1,306 milioane de hectare, potrivit unui comunicat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis vineri AGERPRES. Conform institutiei,…

- Campania de primire a cererilor unice de plata in anul 2018 a contabilizat, pana la ora actuala, 430.551 de cereri pentru o suprafata agricola de circa 1,306 milioane de hectare, se arata intr-un comunicat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Zece hectare de terenuri, pline de moloz si balarii, se vor transforma in parcuri cu verdeata si terenuri de sport. Primaria Oradea a depus un proiect ce urmeaza sa atraga peste 6 milioane de euro din fondurile europene prin Axa Prioritara 4.2 a Programului Operational Regional, proiect care vizeaza…

- Ziua Internationala a Padurilor este marcata, in fiecare an, pe 21 martie. Prin rezolutie ONU, aceasta se sarbatoreste inca din 2013, pentru a creste gradul de constientizare asupra gestionarii, conservarii si dezvoltarii durabile a tuturor tipurilor de paduri, in beneficiul generatiilor prezente si…

- Subprefectul Daniela Lozneanu a raspuns astazi invitatiei adresata de Directia Silvica, de participare la Consultarea publica privind identificarea si managementul Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare de pe raza Ocoalelor Silvice Dorohoi, Flamanzi si Mihai Eminescu.

- Silvicultorii vor demara, anul acesta, proiectul „Padurea centenar”, o acțiune inclusa in Programul Național pentru Aniversarea Centenarului. Inspectorul șef al Garzii Forestiere, Ionica Cherciu, ne-a spus ca una din acțiunile din cadrul acestui proiect consta in plantarea la nivelul…