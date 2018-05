Peste 12.000 de firme dizolvate în primele patru luni ale anului Creșterea insolvențelor fața de aceeași perioada a anului 2017 este de 17,38%, in timp ce firmele dizolvate sunt cu 62,51% mai multe. Cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa sunt in Bucuresti, respectiv 572 (un avans de 12,82% fata aceeasi perioada din 2017) si in judetele Bihor - 192 (plus 18,52%), Iasi - 187 (plus 21,43%) si Timis - 151 (plus 32,46%). Numai in luna aprilie au intrat in insolventa 660 de firme si PFA-uri. Pe domenii de activitate, cel mai mare numar de insolvente s-a inregistrat in comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

