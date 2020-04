Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, in conformitate cu recomandarile Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența, anunța prelungirea cu inca o luna a termenului de plata a abonamentelor de parcare. Deoarece a fost menținuta starea de urgența, perioada…

- Primaria Municipiului Pitești a inceput de astazi montarea de dispensere in scarile blocurilor de locuințe din mai multe cartiere din municipiu, conform prevederilor Ordonanței Militare nr. 4 din 29.03.2020, articolul 6, privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19. 46 de echipe, alcatuite din…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, Administrația Domeniului Public și S.C. Salpitflor Green S.A., a achiziționat substanțele necesare pentru dezinfecția locurilor publice cele mai frecventate, cu scopul prevenirii raspandirii infecției cu COVID 19 și…

- Primaria Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, in conformitate cu recomandarile Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența, anunța o serie de masuri adoptate in scopul prevenirii și limitarii raspandirii Coronavirusului (COVID19). Astfel, perioada de grație a abonamentelor…

- Ieri, in cadrul unei emisiuni televizate, candidatul PER pentru funcția de primar al Piteștiului, Catalin Gherzan, a vorbit despre gradul de poluare din Pitești. Gherzan spune ca nu ar fi facute masuratori corecte privind poluarea. Probleme sunt mai mult in Gavana și Trivale, acolo unde ar fi stații pentru…

- Primarul Cornel Ionica a anuntat ieri seara, in cadrul sedintei Consiliului Local Pitesti, faptul ca in comisia de circulatie a municipiului a fost emis avizul necesar pentru inceperea lucrarilor de amenajare a doua parcari pentru viitoarea Sala Polivalenta de pe strada Basarabiei (varianta Prundu –…

- Primaria informeaza ca in anul 2019 a finalizat mai multe lucrari importante de investitii. Dintre acestea, primaria aminteste modernizarea pietelor Trivale si Gavana, amenajarea unui sediu nou pentru Evidenta Populatiei, extinderea retelelor de iluminat public stradal si a celui de supraveghere video…

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești a realizat, in anul 2019, lucrari de extindere a retelelor de iluminat public pe o lungime de circa 8 km, in principal pe strazi, pe alei pietonale si in parcari, in cartierele Gavana, Trivale, zona Craiovei (stație gaze). Nu mai…